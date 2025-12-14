Canti a Grenoble, un ponte con la Repubblica: il Segretario rinsalda i legami con la comunità sammarinese in Francia

Il Segretario di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia, Stefano Canti, accompagnato dalla Dott.ssa Chiara Cardogna del Dipartimento Affari Esteri, si è recato a Grenoble per una visita istituzionale dedicata all'annuale scambio di auguri con la nutrita comunità sammarinese residente nel dipartimento dell'Isère. L'iniziativa riafferma la centralità dei concittadini all'estero nelle politiche della Repubblica e manifesta l'attenzione istituzionale verso chi, pur vivendo all'estero, mantiene vivo il legame con il Titano. Il Segretario Canti ha partecipato ai momenti conviviali organizzati dall'Associazione della Repubblica di San Marino a Grenoble: un’occasione per confrontarsi sulle esigenze della comunità e sul ruolo che essa svolge quale autentico ambasciatore dei valori sammarinesi in terra straniera. “La nostra identità – ha affermato il Segretario Canti - si rafforza anche grazie ai nostri concittadini all’estero. Il Governo di San Marino è fermamente determinato a tutelare i diritti, il senso di appartenenza di ogni sammarinese, ovunque esso risieda, garantendo che ognuno si senta sempre parte integrante del suo futuro." Il programma della giornata ha visto il tradizionale incontro operativo con la Console Onoraria, Eliane Rastelli, seguito dal pranzo con la comunità.

