“Canti non incanta, ma la carta canta”

Ci risiamo!! “LIBERA” - come “RF” - non perde occasione per diffamare. Atteggiamento che dimostra ancora una volta di non avere alcun rispetto dell’intelligenza delle persone, ma farò poca fatica a rispondere perché lo avevo già fatto con nota del 21 Novembre 2022, prot.n.110797, in risposta all’interpellanza presentata dal Gruppo Consigliare di Libera e ringrazio loro, per l’opportunità che mi viene concessa per spiegare a tutta la cittadinanza la realtà dei fatti. Contrariamente a quanto volutamente fatto apparire da “LIBERA” non vi è alcuna “stretta relazione” tra chi svolge i lavori di manutenzione stradale per lo Stato ovvero la Società CAS Srl (partecipata interamente da Eco Demolizioni Spa) ed il Geom. Nicola Alicardo (a cui recentemente è stato conferito l’incarico professionale “per l’assistenza alla squadra asfalti dell’AASLP con relativa formazione tecnica e supporto delle attività della direzione lavori dell’AASLP”). Semmai, vi è “stretta relazione” tra un membro del cda dell’AASLP - nominato da “Libera” - e la Società CAS Srl, in quanto ex socio di minoranza (le cui quote di proprietà sono state cedute alla Eco Demolizioni Spa oggi interamente proprietaria della Società CAS Srl) della Ditta che svolge i lavori di manutenzione stradale per lo Stato ovvero per l’AASLP. Altrochè “stretta relazione”. La Start-up ALI.Ni-Bi - il cui co-promotore era la Società Eco Demolizioni Spa - è stata oggetto di diniego da parte del Congresso di Stato con delibera n.33 del 6 Luglio 2022. Nella sostanza, il Congresso di Stato, con la predetta delibera, ha espresso un diniego alla modifica ed all’integrazione dell’oggetto sociale della Società CAS srl (interamente partecipata da Eco Demolizioni Spa la cui istanza è stata presentata da un ex consigliere di “LIBERA”) in quanto dalle valutazioni effettuate in Commissione Tutela Ambientale, sono emerse diverse criticità tra le quali, la più importante, è stata la richiesta di “IMPORTARE E ESPORTARE RIFIUTI”, quando la normativa sammarinese - il Decreto Delegato 20 Maggio 2021 N.91 varato dal sottoscritto - impone “IL DIVIETO DI IMPORTAZIONE DEI RIFIUTI”. Per chiarezza, va detto che, il “IL DIVIETO DI IMPORTAZIONE DEI RIFIUTI” era stato “INTRODOTTO” nella normativa sammarinese con il Decreto Delegato 31 gennaio 2017 n.16, Articolo 11, comma 5bis dal Governo Adesso.sm (di cui “LIBERA” faceva parte) ed a distanza di otto mesi “TOLTO” dallo stesso Governo Adesso.sm con le modifiche apportate al Codice Ambientale ovvero dalla Legge 7 agosto 2017 n. 94, Articolo 58, comma 1, lettera h). Vogliamo parlare di “strane coincidenze?”. Per tali ragioni ed altre contenute nella delibera n.33 del 6 Luglio 2022 (che invito la cittadinanza a leggere) il Congresso di Stato ha espresso inoltre orientamento negativo alla costituzione di una società da parte dei soci promotori della Start-Up denominata “Ali.Ni-Bi.” in quanto in contrasto con gli obiettivi e le finalità di carattere ambientale contenute nel programma di governo della XXX legislatura. “Sul materiale più costo impiegato dall’AASLP in maniera mirata nei punti di maggior rischio” come scritto nel comunicato di “LIBERA” rispondo che per soli €8,00 in più alla tonnellata - €118,00 per lo SplittMastix Asphalt o Stone Mastic Asphalt, rispetto alle €109,71 per il conglomerato bituminoso a caldo tipo usura 0/15 con 40% di aggregati non carbonatici di cui al contratto per la fornitura di conglomerato bituminoso anno 2023 (sottoscritto dall’ex Direttore f.f. dell’AASLP e facente parte del Gruppo Consiliare di “LIBERA”) - meglio utilizzare per le sue prestazioni e per il rapporto qualità prezzo lo SplittMastix Asphalt o Stone Mastic Asphalt. Questa è stata la motivazione per cui è stato scelto quel tipo di asfalto rispetto al materiale tradizionalmente utilizzato per gli asfalti in superstrada. Come già detto in precedenza, l’obiettivo è garantire una pavimentazione stradale sicura al fine di evitare incidenti stradali, aumentare l’aderenza, diminuire la rumorosità causata dal traffico, evitarne il deterioramento col trascorrere del tempo e, di conseguenza, evitare l’aumento vertiginoso dei costi economici per la relativa manutenzione stradale e posa a regola d’arte. Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente ed i Rapporti con l’AASLP): “L’obiettivo che la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente intende raggiungere è quello di adottare un “Progetto di Legge” che preveda l’obbligo di redigere un piano delle manutenzioni delle pavimentazioni stradali nonchè una progettazione, per tutte le tipologie di interventi, su vari livelli di definizione in funzione della complessità dell’intervento, dalla posa in opera dei manti s’usura alla costruzione dell’intero cassonetto stradale. Queste sono le motivazioni che hanno condotto alla stipula dell’incarico con l’Università Politecnico di Milano per la collaborazione tecnico scientifica nell’elaborazione di un quadro normativo complessivo inerente agli elementi costitutivi delle strade con l’obbiettivo di migliorare la sicurezza stradale e le tecniche di manutenzione delle pavimentazioni stradali della Repubblica di San Marino. Parallelamente, grazie alla competenza del Geom. Nicola Alicardo l’obiettivo è quello di arricchire le competenze dei tecnici dell’AASLP e delle proprie maestranze sull’utilizzo dei mezzi e sull’impiego dei materiali necessari per effettuare le manutenzioni delle strade”. Questa non è “propaganda che incanta” ma “carta che canta”. Resto a disposizione di “LIBERA”, o del suo consulente che scrive i comunicati, per ulteriori chiarimenti.

Segreteria di Stato per il Territorio, l'Ambiente ed i Rapporti con l'AASLP

