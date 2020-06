Cantina San Marino: 4.120 euro il ricavato dalla vendita di quasi 3.000 bottiglie di vino

Un risultato ben oltre le aspettative, sono infatti quasi 3000 le bottiglie di vino vendute, un esito che permette così alla CANTINA SAN MARINO di donare all’I.S.S 4.120 euro, a dimostrazione quindi, di un notevole coinvolgimento emotivo da parte di tanti nostri concittadini. Il Biancale, il Brugneto e il Moscato scelti tra i vini ad Identificazione di Origine, facevano parte di questa iniziativa a scopo benefico, indetta dalla CANTINA SAN MARINO durante i mesi più duri della pandemia, che ha colpito San Marino e tutto il resto del mondo. Questa donazione rappresenta per noi, viticoltori animati da profonda passione per la nostra terra e i loro prodotti, un doveroso ringraziamento ai dirigenti, ai medici, agli infermieri, ai tecnici, agli assistenti e a tutte quelle figure, che in questi mesi si sono prodigate con impegno e sacrificio, nella lotta contro un nemico subdolo ed invisibile, che ha minato la nostra quotidianità. Nei prossimi giorni inoltre, una bottiglia con una veste grafica speciale, verrà a loro donata e servirà a ricordare la voglia di ripartire e di lasciarsi alle spalle questo triste periodo. Le bottiglie speciali, saranno disponibili anche alla cantina e permetteranno di donare parte del ricavato nuovamente all’istituto. Fare squadra e previlegiare i prodotti del territorio, è un gesto non scontato, che può aiutare a salvaguardare parte dell’economia del Paese e un settore storico e importante come quello dell’agricoltura e di tutto l’indotto. Desideriamo quindi, esprimere la nostra riconoscenza a tutti i nostri clienti, che hanno contribuito all’iniziativa e che in queste settimane nonostante le difficoltà ci sono stati vicini, il loro messaggio di attaccamento alle realtà locali ci ha davvero commosso, questo rappresenta per noi uno stimolo, a proseguire su questa strada, orgogliosi di far parte di una piccola ma stimata comunità, spesso capace di risollevarsi con le proprie forze.

c.s. Cantina San Marino

