Cantina San Marino: "Possiamo essere eroi per sempre".

Dopo la donazione effettuata nei giorni scorsi, la CANTINA SAN MARINO come promesso, consegna all’ISS le bottiglie di vino con una dedica speciale. Il Brugneto di San Marino, vino storico della nostra cantina, si veste di bianco per ricordare il camice di coloro che hanno combattuto contro questo virus e in etichetta cita una delle più belle canzoni mai scritte da un genio della musica. Le bottiglie saranno regalate a tutti quelli, che in questi mesi con abnegazione hanno lottato e tenuto testa al nemico: medici, infermieri, tecnici, dirigenti e personale dei reparti. Le bottiglie speciali, saranno disponibili anche alla cantina e permetteranno di donare parte del ricavato nuovamente all’istituto. Concludiamo così la nostra iniziativa, ringraziandoli pubblicamente, felici di far parte di una piccola ma unita comunità e nella speranza che un bicchiere di vino possa far per un attimo dimenticare i momenti bui vissuti nei mesi scorsi.

c.s. Cantina di San Marino

