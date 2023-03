Caos Bollette, Libera: "Continua il disastro, vogliamo chiarezza"

Mentre in tutti i Paesi europei si sta lavorando di mese in mese per calmierare gli importi delle bollette per sostenere le famiglie e le imprese, a San Marino, il Segretario Lonfernini non è ancora riuscito a dirci come i cittadini dovranno comportarsi dopo l’annullamento delle bollette del gas comunicato successivamente alla riunione di maggioranza di domenica scorsa.

Libera continua a chiedere chiarimenti:

• Cosa devono fare i cittadini con queste bollette?

• Chi ha gli addebiti in banca pre-autorizzati come si deve comportare?

• Quando verranno riemesse le nuove bollette?

• Con quale modalità di calcolo?

Domande a cui ancora non è stata data risposta. Libera ha chiesto di riemettere le bollette solo una volta accertati i consumi reali dei soggetti passivi, permettendo a tutti (dati i presumibili importi elevati che verranno fatturati) di rateizzare i pagamenti senza l’applicazione di interessi almeno fino a fine anno. Inoltre crediamo sia non più rinviabile, introdurre strumenti di sostegno alle famiglie e alle imprese per il pagamento delle bollette tenendo conto delle diverse condizioni reddituali e di capacità contributiva dei diversi soggetti nonché dei carichi familiari esistenti. Infine: alla luce delle dichiarazioni di Lonfernini in aula, durante la Commissione Finanze, che parlava di “poteri economici deviati” che metterebbero a rischio la stabilità dell’AASS, Libera intende far chiarezza e ha predisposto un esposto alla Magistratura per capire la portata di tali affermazioni. Libera, come tutta la cittadinanza, è stanca di questo pressappochismo nella gestione governativa.

