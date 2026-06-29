“Caos patenti” al centro del confronto tra Simone Billi ed il Comites

Venerdì scorso Simone Billi, eletto nelle liste della Lega alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Europa alle Elezioni politiche del 2022, nonché Presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo della Commissione Esteri, ha incontrato presso il Bar L’Insolito Posto di Serravalle una delegazione del Comites San Marino composta dal Presidente Alessandro Amadei, dal Membro dell’Esecutivo Marina Rossi e dai consiglieri Valter Bartolini e Lorenzo Venturini che hanno accolto l’illustre ospite unitamente ai sostenitori Riccardo D’Orazi e Ksenia Iakovleva. In apertura di dibattito il Presidente del Comites San Marino Amadei ha ricordato il profondo legame di amicizia che unisce l’On. Simone Billi a San Marino ed agli italiani residenti sul Titano, come comprovato dalle numerose missioni e trasferte sul Titano organizzate dal Deputato, da quando il Consiglio Elettivo del Comites San Marino si è insediato. Un segno nella memoria collettiva della comunità locale e soprattutto degli italiani residenti a San Marino l’On. Simone Billi lo lasciò nel febbraio del 2022, quando in piena pandemia salì sul Titano per prendere in consegna le firme raccolte dal Comites San Marino per spingere il Governo Italiano a riconoscere lo Sputnik V, con cui era stata vaccinata la popolazione sammarinese. A seguito di una lunga mobilitazione avviata dal Comites San Marino Billi portò le firme a Roma, facendosi portavoce delle istanze del comitato davanti al Governo Italiano. Dopo quella circostanza l’impegno dell’On. Simone Billi è continuato con la stessa lungimiranza e con lo stesso spirito di servizio, come ha ricordato lo stesso Deputato, parlando dei successi che con il suo contributo si sono ottenuti negli ultimi tempi, tra i quali, per esempio, la possibilità per gli italiani residenti all’estero di ottenere la carta d’identità elettronica anche presso il proprio comune di iscrizione AIRE in Italia ed il potenziamento ed il conferimento di maggiori risorse alla rete diplomatico-consolare per migliorare i servizi agli italiani all'estero. L’On. Simone Billi ha sostenuto fin dall’inizio la proposta per la destinazione agli uffici diplomatici e consolari di una quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all’estero, così come la riforma della legge della cittadinanza italiana che ha introdotto il riacquisto della cittadinanza italiana per chi l'ha persa in passato a causa della naturalizzazione in un altro Paese. Ora la sfida attuale che l’On. Simone Billi sta già affrontando con determinazione è quella di risolvere il problema delle patenti a punti che sta assillando i cittadini italiani residenti a San Marino ed i sammarinesi, soprattutto dopo quanto accaduto a chi all’improvviso si è visto arrivare il provvedimento di interdizione alla guida in Italia per aver raggiunto il limite di punti. Si tratta di una evidente disparità di trattamento, in quanto il cittadino italiano residente a San Marino ed il sammarinese non sono sullo stesso piano del possessore della patente italiana residente in Italia, perché, a differenza di quest’ultimo, essi non hanno né la possibilità di ottenere i bonus, né il credito fino a un massimo di 10 punti in caso di assenza di infrazioni per due anni e neanche la possibilità di accedere agli strumenti di recupero dei punti previsti per gli automobilisti italiani. Al termine dell’incontro che si è concluso con vari interventi da parte del numeroso pubblico e con i ringraziamenti rivolti dal Presidente Alessandro Amadei a Michele Muratori, Presidente della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza, Ordine Pubblico e Informazione ed a Nicoletta Gasperoni, Membro della Giunta di Castello di Serravalle per la loro partecipazione all’evento, l’On. Simone Billi ha ricordato come la sua venuta a San Marino sia stata una valida occasione di ascolto e confronto per raccogliere idee, proposte e segnalazioni direttamente dagli italiani residenti a San Marino e dalla comunità locale.

C.s. - Comites San Marino







