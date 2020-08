Caos targhe: il Comites plaude all’emendamento del Senatore Alfieri

Il Comites San Marino accoglie con entusiasmo l’emendamento al Decreto semplificazioni approvato in Commissione che consente di superare l’impasse dovuta al divieto di circolazione per veicoli con targa straniera guidati dai frontalieri – si legge in una nota diffusa da Alessandro Amadei, vicepresidente del comitato degli italiani residenti a San Marino. Da tempo – prosegue la nota - siamo in contatto con il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri e lo ringraziamo vivamente per avere risolto un problema che ha messo in ginocchio lavoratori frontalieri ed aziende del Titano.

Alessandro Amadei auspica che si arrivi anche ad una pronta soluzione del problema relativamente alle famiglie ed ai casi dei veicoli a noleggio che per il momento non sono toccati dall’emendamento.

Comunicato stampa

Alessandro Amadei

Vicepresidente Comites San Marino





