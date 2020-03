Capa: riaprono cooperative agricole e consorzi, ma solo per la vendita di cibo per animali

Da oggi giovedì 26 marzo - come da decreto - sono nuovamente aperti negozi, consorzi e cooperative agricole, come la nostra, per la vendita solo ed esclusivamente di CIBI per ANIMALI e pet food. E’ importante sensibilizzare la cittadinanza che NON ci è consentito vendere altri prodotti come piante, sementi ecc. quindi di evitare di recarsi presso il nostro, così come qualsiasi altro negozio della Repubblica che vende attrezzi e materiali per il giardinaggio se non che per l’acquisto di alimenti per animali e pet food. Ricordiamo inoltre alla cittadinanza che contattando la Protezione Civile è possibile effettuare la consegna a domicilio in caso di necessità.

