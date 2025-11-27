Capire per scegliere: il potere della conoscenza finanziaria

La mancanza di consapevolezza finanziaria è un tema sociale più che mai di grande attualità. NT Capital SG - prima società sammarinese di gestione del risparmio indipendente – in collaborazione con San Marino Innovation, organizzano un momento di confronto aperto sui temi dell’educazione finanziaria, previdenza e finanza comportamentale, portando al tavolo, insieme alle proprie professionalità le Istituzioni. L’evento ha come titolo “Capire per scegliere: il potere della conoscenza finanziaria” e si terrà giovedì 4 dicembre 2025 dalle 16.00 a Dogana presso il Welcome Hotel. Ad aprire l’evento sarà Pier Paolo Fabbri Presidente di NT Capital SG, mentre a seguire interverrà Leonardo Tagliente, Vice Direttore Corso di Ingegneria Gestionale UniRsm per parlare di “Giovani e denaro: competenze indispensabili per una nuova generazione consapevole”. Cristian Sensoli, Consulente finanziario CFP di NT Capital SG, introdurrà i concetti base del risparmio e della pianificazione “Dal risparmio alla pianificazione: costruire il proprio futuro finanziario”. Seguirà l’intervento dell’ospite, Giulia Magnani, Dottore Commercialista, Sindaco Revisore e Partner Sfera Professionisti Associati, che parlerà de “Pianificazione fiscale e previdenziale: gli strumenti per tutelare il futuro”. A parlarci di “Mercati, trend e fake news: come orientarsi tra informazioni e disinformazione” sarà l’ospite internazionale, Annalisa Piva, Equity Analyst di Robeco (Olanda). In ultimo parteciperà Luca Zanata, Consulente Finanziario Indipendente CFP, che ci parlerà de “Finanza comportamentale: come la mente influenza le decisioni”. A moderare l’evento sarà Marco Felici. Seguirà aperitivo.

C.s. - Nt Capital Sg

