Capitale cultura 2026, lettera aperta del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

Riceviamo e pubblichiamo:

"Le audizioni di capitale cultura 2026 hanno mostrato il lato bello di questo Paese. Città grandi, medie e piccole, territori diversi per storia e sviluppo sono stati capaci d presentare proposte culturali che, nella logica differenza, onorano l'Italia. Che è un luogo fantastico, più ricco e curioso di quello che una certa oleografia racconta. In questo senso tutte e 10 le proposte finaliste hanno vinto: il colpo d'occhio delle audizioni da fiducia e speranza per il futuro del nostro Paese. Ma in ogni storia compare appunto un ma... Se da un lato tutte le città e i luoghi hanno condotto con grande competenza, orgoglio e dignità quella che solo apparentemente è una competizione, da un altro punto di vista rischia di essere sporcato da un sospetto che certo non ha nulla a che fare con i dossier di candidatura. A nessuno sfuggono infatti le incredibili azioni e dichiarazioni da parte di esponenti del centrodestra e non solo a sguaiato favore di una sola candidata. Nell'ultima settimana infatti abbiamo avuto il senatore di Fdi che ha tenuto a far sapere al mondo che il Ministro Sangiuliano è 'amico' di L'Aquila. Poi l'altro parlamentare di centrodestra che annuncia la presentazione di un emendamento parlamentare per cui se dovesse farcela L'Aquila, automaticamente arriverebbe a questa città un milione di euro in più di finanziamenti ministeriali rispetto al plafond di tutti gli altri concorrenti. Infine ieri l'Istituto ministeriale del MAXXI si presta alla notizia di un accordo con la stessa città abruzzese in caso di aggiudicazione della candidatura 2026. In sostanza il ministro che giudica avvalla prima della decisione l'accordo tra un suo istituto e un concorrente in gara. L'arbitro che a mezz'ora dalla fine della partita si toglie la giacchetta e indossa quella di una delle due formazioni in campo. È evidente che Capitale Cultura, per sua sfortuna, è entrata nel frullatore delle elezioni regionali che si svolgeranno domani in Abruzzo. Ma l'evidenza non deve essere l'anticamera di una passività, di un 'così fan tutti', la cui valenza educativa rischia di essere devastante. E il bello, e il brutto, che a rimetterci per prima è la splendida città di L'Aquila e la comunità aquilana. Una storia come la sua, di rinascita dopo il terremoto, non ha certo bisogno per affermarsi del doping di una politica rozza, incontinente, anche disperata, che ancora una volta dicendo di volere premiare il merito fa di tutto per mostrare il contrario. Ma detto tutto questo, e in attesa di essere smentito dai fatti (e sarei molto felice di esserlo in questo caso), rimane il bello dell''Italia rappresentato dalle 10 finaliste. E quello, mi si permetta, non sarà qualche politico a cancellarlo a suon di aiutini."

C.s. Comune di Rimini

