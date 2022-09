Capitaneria di Porto di Rimini: esercitazione complessa antinquinamento

Nel corso della mattinata odierna, nelle acque antistanti Rimini, si è svolta l’esercitazione complessa antinquinamento denominata POLLEX 2022, durante la quale è stato simulato lo sversamento in mare di idrocarburi provenienti dalla piattaforma off-shore “CERVIA C” ed il conseguente intervento dei mezzi navali della locale Guardia Costiera e di quelli antinquinamento della Società Eni – DICS di Ravenna. Lo scenario operativo è stato affrontato seguendo le direttive e le indicazioni del “Piano Antinquinamento locale” predisposto dalla Capitaneria di porto di Rimini, attuando tutte le misure necessarie per fronteggiare emergenze ambientali, quali lo sversamento di idrocarburi e di altre sostanze nocive. Scopo dell’esercitazione è stato quello di testare i tempi d’intervento del personale nonché l’efficiente coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di Porto. L’esercitazione ha altresì costituito importante momento formativo per il personale coordinatore e per gli equipaggi delle unità navali partecipanti. Soddisfacenti sono stati i risultati relativamente alla tempistica con cui si è svolta l’esercitazione, ritenuta idonea alla casistica anche in riferimento ad eventualità reali. E’ stata inoltre testata con esito favorevole la catena di comando, controllo e coordinamento delle attività di contenimento, recupero di idrocarburi e bonifica dell’area interessata dallo sversamento.

cs Capitaneria di Porto