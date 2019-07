Capitani di Castello: vincitori del Bando di Concorso 2019 del viaggio nelle Comunità

Le 9 Giunte di Castello e le Comunità Estere sono liete di annunciare che al termine delle selezioni, i vincitori del Bando di Concorso 2019 del viaggio nelle Comunità degli Stati Uniti sono i seguenti:

Roberto Giacomini, residente a Serravalle

Alessandro Riccardi, residente a Borgo maggiore

Ci complimentiamo con Roberto e Alessandro, vincitori di questa terza edizione, che affronteranno il progetto con entusiasmo e professionalità.

La partenza è prevista per i primi di settembre circa e torneranno a metà settembre, sarà possibile interagire con loro e le Comunità ospitanti tramite i Social.

Ricordiamo che lo scopo è di conoscere la vita dei nostri concittadini emigrati, scoprire il loro legame perpetuo con la nostra Repubblica, ma anche di osservare le loro realtà attuali con occhio critico e propositivo, in modo da individuare formule di successo in campo pubblico, sociale, culturale ed imprenditoriale da poter proporre con successo qui a casa nostra. Al ritorno i vincitori produrranno un video, a disposizione delle Giunte e delle Comunità, che documenti il viaggio e tutti i personaggi che ne hanno preso parte. Siamo certi che sarà un’esperienza coinvolgente, in attesa del Tour delle Comunità italiane del 2020, il nostro plauso va alla volontà ed impegno che vedrà protagoniste le nostre Comunità Americane.





Comunicato stampa

I Capitani di Castello