Capitani Reggenti e Governo a favore dei terremotati di Turchia e Siria.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rende nota la recente adozione della Delibera del Congresso di Stato n.4 del 15 febbraio 2023, adottata su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, che autorizza un contributo istituzionale da devolvere per interventi umanitari in favore di Turchia e Siria, all’indomani dello spaventoso sisma che ha colpito i due Paesi provocando un numero ancora imprecisato di vittime e incalcolabili devastazioni. Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti hanno aperto la gara di solidarietà istituzionale con un proprio contributo cui sono seguiti altrettanti contributi economici da parte dell’intero Esecutivo. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, che coordina l’azione di solidarietà, ha deliberato l’invio dei fondi raccolti alla Croce Rossa Sammarinese, che si è prontamente mobilitata nell’attivazione di una raccolta fondi da effettuarsi presso gli Istituti di credito sammarinesi, impegnandosi nella conseguente devoluzione del ricavato attraverso il canale della Croce Rossa Internazionale. Si tende, in tal modo a centralizzare in una specifica direzione la raccolta di contributi che si inscrivono nella innata generosità del popolo sammarinese, lasciando comunque aperti tutte le ulteriori forme di intervento concreto che ciascuno vorrà adottare a sostegno delle tante necessità di questo momento nei due martoriati Paesi. Per chi volesse contribuire all’emergenza in corso si conferma che presso gli Istituti di credito sammarinesi si potranno effettuare donazioni sui conti correnti della Croce Rossa Sammarinese con la motivazione: “Terremoto in Turchia e Siria”.

