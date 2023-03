Capitani Reggenti: gli auguri del Comites

Il Comites San Marino, per il tramite del suo Vicepresidente Barbara Righetti, intende esprimere le proprie accorate congratulazioni e un sincero augurio di buon lavoro agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini eletti dal Consiglio Grande e Generale per il semestre 1° aprile 2023 - 1° ottobre 2023. Alessandro Scarano è iscritto al Pdcs dal 2002. Laureato in Giurisprudenza all'università di Bologna, esercita la professione di Avvocato e Notaio. È stato Membro del Comitato Esecutivo dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima e membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. È da sempre legato alla Società Unione Mutuo Soccorso di cui ha ricoperto la carica di Segretario e Vice-Presidente Adele Tonnini si è diplomata all'Istituto statale d’Arte di Urbino, specializzandosi in legatoria e restauro del libro antico. Sempre ad Urbino prosegue gli studi universitari in conservazione dei beni culturali. Dal 2001 al 2014 può dedicarsi alla sua materia, come titolare di un'attività artigianale di legatoria. Nel 2012 inizia l'impegno politico con il movimento Rete e nel 2019 entra per la prima volta in Consiglio. È delegata per San Marino presso la PAM e membro della Commissione permanente Giustizia. "Il compito che attende gli Eccellentissimi Capitani Reggenti da qui ai prossimi mesi è delicato, impegnativo e richiederà un forte senso di responsabilità verso le istituzioni e il Paese - dice la Vicepresidente Barbara Righetti - Siamo certi che i futuri Reggenti, forti della professionalità e della sensibilità che hanno già dimostrato in più occasioni, sapranno rendere onore alla Suprema Magistratura, orientando correttamente la Repubblica in questa delicata fase della sua storia, traghettandola responsabilmente verso un futuro di sviluppo e crescita".

Barbara Righetti

Vicepresidente del Comites San Marino

