Capodanno a San Marino: inizia l’anno con il party “2000 Che Stories!”.

San Marino darà il benvenuto al nuovo anno con un grande evento: “2000 CHE STORIES!”, la festa di Capodanno dedicata agli anni 2000 che trasformerà Piazza Sant’Agata in uno sfavillante palcoscenico per una notte di grande energia, musica e spettacolo. La serata del 31 dicembre sarà animata da dj set, performance live e intrattenimento. Le hit più iconiche degli anni 2000, con il DJ Simone Dei Tos, coinvolgeranno tutti in un grande dance-floor a cielo aperto. La festa sarà accompagnata dalla voce di Alice Danese. Ballerini in costume, mascotte a tema e show visivi completeranno un’esperienza speciale che celebrerà i suoni di un’epoca molto amata. Piazza Sant’Agata, location iconica del Centro Storico, sarà il cuore pulsante dei festeggiamenti e il pubblico potrà ballare e fare festa sotto le stelle fino alle prime ore del nuovo anno. A mezzanotte si brinderà tutti insieme con Bollicine e Panettone. Inoltre, sarà sempre attiva una postazione bar a pagamento per cocktail e drink che saranno consumati esclusivamente in bicchieri di plastica. Non sarà ammesso l’accesso alla piazza con bottiglie e/o bicchieri in vetro. Durante la serata saranno distribuiti i gadget ufficiali “2000 Che Stories!”. Vi aspettiamo mercoledì 31 dicembre 2025, dalle 22:00 alle 02:00, con ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione. Main sponsor dell’evento: #BRAND Gioielli, San Marino Outlet, Giochi del Titano.



c.s. Ufficio Stampa – Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino



