Carabinieri Forestali e gli alunni delle scuole celebrano la “Giornata nazionale dell’albero”.

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero l’Arma dei Carabinieri, attraverso la propria specialità Forestale, ha intrapreso una serie di iniziative in materia di educazione ambientale e rispetto della legalità anche sull’intero territorio delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Nello specifico, attraverso il coinvolgimento di numerosi alunni dislocati nelle diverse scuole ubicate nei comuni di Forlì, Cesena, Sarsina, Verghereto, Mercato S., Dovadola, Castrocaro T., Modigliana e Tredozio (per la provincia di Forlì-Cesena), nonché Rimini, Novafeltria, S. Agata Feltria, S. Arcangelo di Romagna, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, Verucchio, Torriana, Pennabilli e Novafeltria (per la provincia di Rimini), unitamente alla partecipazione di alcune Amministrazioni comunali, i Carabinieri Forestali hanno donato in diversi plessi scolastici un totale di 140 piantine, messe a dimora attraverso il diretto coinvolgimento degli alunni delle scuole dell’infanzia e della primaria. Attraverso questo piccolo, ma concreto gesto simbolico, l’Arma ha inteso consolidare un vero e proprio “patto” tra le generazioni, finalizzato alla formazione di una “matura” coscienza ambientale. Tutte le piante donate, nate e coltivate nei vivai gestiti dai Carabinieri Forestali, verranno opportunamente georeferenziate, affinché sia possibile costantemente monitorare il numero complessivo degli alberi messi a dimora dalle scuole coinvolte, la loro localizzazione, nonché i risultati ottenuti in termini di stoccaggio di carbonio. La scelta delle essenze da mettere a dimora è stata concordata e proposta dai militari dei Carabinieri Forestali i quali, forti della loro esperienza in ambito botanico, hanno offerto un prezioso contributo affinchè venissero individuate specie tipiche della zona in cui le scuole avevano deciso di effettuare la piantumazione. In particolare, il frutto rosso acceso del sorbo degli uccellatori è andato a colorare i parchi di Verghereto; a Rimini le scuole potranno festeggiare il tricolore con il corbezzolo che col verde delle sue foglie, il rosso dei frutti e il bianco candido dei fiori, ricorda il simbolo della patria. Tra ciliegi pronti al riposo vegetativo, ginepri pungenti e rosmarini profumati, tutti i Carabinieri Forestali di Forlì-Cesena e Rimini, hanno arricchito di verde e di ossigeno le scuole di entrambe le province. In tal modo le giovani generazioni potranno affiancare l’Arma dei Carabinieri nell’intento di generare un vero e proprio “bosco diffuso” su tutto il territorio della Romagna: un impegno concreto per favorire la partecipazione dei ragazzi alla tutela ambientale ed al contrasto ai cambiamenti climatici.

cs Carabinieri Gruppo Forestale