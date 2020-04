Carabinieri NAS: continua l’impegno contro l’epidemia

Continuano, su tutto il territorio nazionale, i controlli dei Carabinieri dei NAS finalizzati a contrastare il commercio di dispositivi per la protezione individuale e di gel igienizzanti irregolari. Insieme anche ai NAS di Bologna, hanno rinvenuto e posto sotto sequestro circa 23.000 mascherine non conformi alla normativa vigente, per un valore commerciale di circa 55.000 euro, e 27.000 confezioni di gel igienizzante, riportanti etichettatura irregolare, prive della prevista notifica sul portale Europeo o presso il Ministero della Salute. Le verifiche dei Carabinieri sono state effettuate presso farmacie, aziende specializzate nel commercio di articoli per la casa.