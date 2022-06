Carcere e misure alternative: all’Università di San Marino due giorni di conferenze sul tema Il 10 e 11 giugno il Master in Criminologia offrirà una serie di interventi insieme a dirigenti, magistrati e non solo

Carcere e misure alternative: all’Università di San Marino due giorni di conferenze sul tema.

Studiosi dagli Atenei di Bologna, di Sassari e del Titano prenderanno la parola insieme a rappresentanti del Ministero della Giustizia italiano, della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato e non solo durante la conferenza “Pena detentiva e misure alternative”, in programma venerdì 10 e sabato 11 giugno nella sede universitaria dell’Ex Tribunale, nel centro storico. Con l’ulteriore partecipazione di giornalisti, avvocati ed esponenti del Tribunale del Titano, l’iniziativa è organizzata dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino nella cornice del Master in Criminologia e Psichiatria Forense. In calendario una serie di approfondimenti su temi come le misure alternative alla detenzione e sull’esecuzione della pena a domicilio con il braccialetto elettronico. Previsto inoltre, a cura di Giuliano Giardi, primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato e studioso, un intervento dal titolo “Storie di galera, galeotti ed evasioni nelle carceri sammarinesi”, preceduto dalla lectio magistralis “I diritti umani” a cura di Mauro Palma, garante dei diritti delle persone in stato di privazione della libertà personale. Specialisti in psichiatria, magistrati, dirigenti e docenti contribuiranno così a una maratona di interventi aperta, alle ore 13:30 di venerdì, da un’introduzione di Cristiano Depalmas, coordinatore scientifico del Master offerto dall’Ateneo sammarinese. Prevista infine la partecipazione di Giampiero Corelli, che presenterà una mostra fotografica dal titolo “La bellezza dentro - donne e madri nelle carceri italiane”. Il convegno, che coinvolge il Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto insieme all’Istituto Giuridico Sammarinese, rientra nel programma formativo della Scuola per le Professioni Giuridiche ed Economiche ed è patrocinato dalle Segreterie di Stato per la Giustizia, per l’Istruzione e la Cultura, per il Territorio.

c.s. UNIRSM

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: