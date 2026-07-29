Carceri, Spinelli (FdI): "Da governo Meloni impegno concreto per chi vuole uscire dal tunnel droga e alcol"

Un impegno concreto verso la rieducazione di chi ha smarrito la strada ma ha voglia di uscire dal tunnel. Don Oreste Benzi diceva ‘l’uomo non è il suo errore’. Un passo avanti nel rispetto della dignità dell’essere umano. Con questo provvedimento il Governo ha obiettivi chiari, ridare dignità ai tanti soprattutto giovani che in momenti di fragilità possono smarrire la strada e ridurre la presenza di persone in carceri sovraffollati. Alle emergenze come droga e alcol si risponde con concretezza ricordandosi che alla base di una società civile vi è il rispetto della vita e la tutela delle fragilità. Conosco bene alcune realtà tra cui la comunità di San Patrignano e la comunità Papa Giovanni che sono nel mio comune e molte volte ho ascoltato l’appello fatto dai giovani che sono lì per il percorso di recupero e l’invito fatto da questi ragazzi a visitare questi luoghi dove molti hanno ritrovato l’energia per vivere. Sono fiera di questo traguardo perché restituisce dignità e valore a tutti gli operatori che svolgono il proprio lavoro nelle strutture. Un sentito ringraziamento va al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Sottosegretario al Ministero della Giustizia Alberto Balboni per aver sostenuto con determinazione un provvedimento che mette al centro la persona, il recupero e la sicurezza. Lasciamo alla sinistra, che ha idee confuse, la presa di posizione verso la legalizzazione, verso la tolleranza di chi distrugge città, cantieri, e noi diamo risposte concrete a chi ci sottopone dei bisogni e a chi vive in un mondo reale.

c.s. senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli









