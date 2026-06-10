Carceri, Spinelli (FdI): provvedimento di grande rilevanza che agisce su dipendenze e sovraffollamento

"Il provvedimento approvato oggi è di grande rilevanza, perchè consentirà ai detenuti con problemi di tossicodipendenza di accedere a percorsi alternativi che li aiuterebbe ad uscire dalla dipendenza da droghe e alcool. Non si tratta di uno sconto di pena ma di una strada condivisa e auspicata da tutti gli interlocutori del mondo della prevenzione e del recupero delle dipendenze, dal servizio pubblico al privato sociale, dalle comunità di recupero sino alla società scientifica. Non solo, questa norma consentirà anche di contribuire al progressivo decongestionamento delle carceri dal dramma del costante sovraffollamento. Risposte concrete del governo Meloni che, sul problema delle condizioni delle carceri in Italia, non ha mai abbassato l'attenzione".

c.s. senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli









