Carcinoma mammario: a San Marino una Giornata di Studio sui percorsi senologici d’avanguardia Un’occasione di confronto tra specialisti su innovazione, personalizzazione delle cure e gestione della malattia avanzata e recidivante.

Carcinoma mammario: a San Marino una Giornata di Studio sui percorsi senologici d’avanguardia.

Il carcinoma mammario rappresenta una delle principali sfide dell’oncologia moderna, non solo per l’alta incidenza nella popolazione femminile, ma anche per l’eterogeneità biologica e clinica che ne condiziona la gestione. Nonostante i significativi progressi terapeutici degli ultimi anni, nella pratica clinica si evidenziano ulteriori necessità, in particolare nella definizione delle strategie più appropriate per alcune categorie di pazienti e nella gestione delle fasi avanzate o in caso di recidiva. In questo contesto, la disponibilità di nuovi farmaci e l’evoluzione delle tecnologie aprono opportunità importanti, ma pongono anche interrogativi clinici e organizzativi per i percorsi delle unità di senologia. Diventa quindi centrale un approccio integrato e aggiornato, capace di coniugare evidenze scientifiche, esperienza clinica e personalizzazione delle cure lungo l’intero percorso: dalla diagnosi precoce alla malattia metastatica. Questi alcuni dei temi principali affrontati oggi durante la Giornata di Studio in senologia dal titolo “Percorsi Senologici d’Avanguardia: dal Setting Precoce al Metastatico” che si è tenuto al Centro Congressi “The Regent” di San Marino. L’evento, accreditato ECM per la formazione continua in medicina e patrocinato dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, ha visto tra gli enti collaboratori anche l’Istituto per la Sicurezza Sociale. ​​ “Il confronto e la collaborazione tra i diversi professionisti sanitari rafforzano la qualità dell’assistenza, a beneficio di tutti i cittadini – dichiara il Segretario di Stato Marco Gatti –. Giornate di studio come quella odierna consentono di approfondire le principali sfide dell’oncologia moderna, come il carcinoma mammario, e di favorire il dialogo tra tutti gli attori coinvolti nella presa in carico dei pazienti, ponendo questi ultimi al centro del percorso di cura. Fondamentale è inoltre la collaborazione con il mondo del volontariato e delle associazioni, il cui impegno contribuisce a rendere queste iniziative ancora più significative e di grande valore per l’intera comunità”. “Come Istituto per la Sicurezza Sociale riteniamo prioritario garantire alle persone un percorso senologico sempre più strutturato, tempestivo e integrato, dalla diagnosi e dal trattamento nelle fasi iniziali fino alla gestione della malattia avanzata o recidivante – spiega il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie dell'ISS Alessandro Bertolini -. Giornate di studio come questa sono un’occasione concreta per mettere a confronto esperienze e modelli organizzativi, aggiornare i professionisti sulle innovazioni terapeutiche e rafforzare il lavoro multidisciplinare, che è il cardine della presa in carico. L’obiettivo è tradurre le evidenze scientifiche in percorsi di cura omogenei e appropriati, capaci di migliorare continuità assistenziale, qualità e sicurezza delle cure per le cittadine e i cittadini della Repubblica di San Marino”.



c.s. Ufficio Stampa – 27 marzo 2026 / 1725 d.F.R.



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