Career Day Università di San Marino – San Marino Innovation: quando formazione e impresa si incontrano.

Con il Career Day dell'11 febbraio 2026, l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e San Marino Innovation hanno dato concreta attuazione al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra le Parti nel dicembre 2025, promuovendo una giornata interamente dedicata al dialogo tra studenti e imprese del territorio. L'evento si è svolto nella sede universitaria dell'Antico Monastero di Santa Chiara ed è stato strutturato in due momenti distinti ma complementari, con l'obiettivo di favorire l'incontro diretto tra studenti e imprese certificate da San Marino Innovation.

La mattinata si è aperta in Aula Magna con i saluti istituzionali. Sono quindi intervenute le 18 Imprese ad alto contenuto tecnologico, che hanno presentato il proprio core business ai 25 studenti aderenti all’iniziativa. Le aziende hanno poi indicato quali profili professionali avrebbero voluto integrare nel proprio organico, specificando le competenze richieste ai potenziali stagisti.

La seconda parte della mattinata ha visto lo svolgimento di una sessione di matching organizzata in modalità “speed date”. Studenti e neolaureati dei corsi di laurea in Design e in Comunicazione e Digital Media hanno avuto tre minuti per presentarsi alle imprese e avviare un primo confronto diretto.

Al termine dell’incontro, ogni azienda ha indicato fino a tre candidati di proprio interesse, mentre ciascuno studente ha espresso fino a tre preferenze tra le imprese presso cui avrebbe desiderato svolgere un tirocinio.

L’abbinamento si è concretizzato esclusivamente in presenza di una scelta reciproca: solo quando lo studente rientrava tra le preferenze dell’azienda e, allo stesso tempo, l’azienda figurava tra le opzioni selezionate dallo studente, si è determinata una corrispondenza effettiva tra le esigenze delle imprese e le aspettative dei candidati.

Il successo dell’iniziativa è supportato dai numeri: il 95% dei partecipanti ha trovato un interesse reciproco. Un dato che testimonia non solo l'elevata qualità dei profili coinvolti, ma anche la concreta sovrapposizione tra le esigenze del tessuto imprenditoriale sammarinese e le competenze maturate all'interno dei percorsi universitari.

L’interesse dimostrato dai partecipanti conferma il successo del modello innovativo del Career Day e getta le basi per le prossime edizioni.



