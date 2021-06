Carisp: approvato il bilancio 2020

L’Assemblea dei Soci di Cassa di Risparmio di San Marino S.p.A. in data 30 giugno 2021 ha approvato il bilancio d’esercizio 2020 e confermato l’impegno della Banca a sostegno del territorio e delle attività economiche, sociale e culturali della Repubblica. La Banca è riuscita a migliorare i propri indicatori economici, anche nel difficile anno segnato dall’emergenza sanitaria mondiale causata dalla pandemia da coronavirus, in coerenza con gli obiettivi indicati nel Piano Industriale 2020-2023, di contenimento dei costi e di incremento di redditività. In particolare Cassa di Risparmio presenta indicatori di Bilancio al 31/12/2020 in sostanziale miglioramento, con un incremento del margine di interesse del 56% e spese amministrative in riduzione del 17,59%, valore superiore a quanto già registrato nel 2019 a riprova dell’efficacia delle azioni di riduzione dei costi messe in atto. Il risultato di gestione con ammortamenti segna un incremento del 17,14%; il risultato di esercizio evidenzia un contenimento della perdita pari a circa 3 milioni di euro mentre dal punto di vista della adeguatezza patrimoniale il bilancio 2020 presenta un coefficiente di solvibilità che si attesta al 14,12% al di sopra dei limiti regolamentari. Cassa di Risparmio, nella sua veste di Banca del territorio, si è mostrata attenta alle necessità del tessuto economico attraverso la concessione di moratorie e di finanziamenti agevolati ai propri clienti per un importo di oltre 10 milioni di euro. L’Istituto sta continuando il proprio percorso di evoluzione con il duplice ruolo di Banca a sostegno della economia sammarinese ma anche con l’ambizione di realizzare un progetto di internazionalizzazione finalizzato a creare nuove opportunità di lavoro ed a promuovere il sistema San Marino. Cassa di Risparmio ringrazia tutti i Dipendenti e soprattutto i Clienti, le Famiglie, le Associazioni e le Aziende che insieme continuano a scrivere una storia, che dura da 139 anni, piena di valori e di solidarietà a vantaggio della collettività.

Cs Cassa di Risparmio Repubblica di San Marino S.p.A.



