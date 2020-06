Carisp: approvazione Bilancio 2019 e nomina nuovo Consiglio di Amministrazione

L’assemblea dei Soci della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., in data odierna, ha approvato il Bilancio per l’esercizio 2019. Durante lo stesso incontro si è provveduto altresì alla nomina della nuova governance, per il triennio 2020-2023, così composto: Prof. Avv. Carloalberto Giusti con la carica di Presidente ed i Consiglieri Dott.ssa Serena La Torre, Dott. Stefano Bizzocchi, Dott. Vincent Cecchetti e il Prof. Gianfranco Antonio Vento, il quale assume l’incarico di Amministratore Delegato. Confermato per un ulteriore triennio il Collegio Sindacale: la Dott.ssa Rossana Michelotti, la Dott.ssa Meris Montemaggi e la Dott.ssa Avv. Sara Pelliccioni quale Presidente dello stesso.

