Carisp mette un pianoforte a disposizione della comunità.

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino è lieta di celebrare la Giornata Mondiale del Pianoforte offrendo alla comunità la disponibilità di un pianoforte presso la Galleria in Piazzetta del Titano, al fine di promuovere la cultura musicale nel nostro paese. La presenza del pianoforte per i prossimi 12 mesi sarà un’opportunità per celebrare il talento di musicisti e appassionati e per rendere la Galleria Cassa di Risparmio un luogo di incontro e di espressione artistica.

