Carisp: raccolta fondi pro Ucraina.

Cassa di Risparmio ha ritenuto di doversi impegnare direttamente negli aiuti in favore della popolazione ucraina, fornendo spazi per l’accoglienza a San Marino di alcune famiglie provenienti dalle zone di conflitto. È per questa ragione che l’Istituto, all’interno del progetto di accoglienza rifugiati, ha indetto una raccolta fondi aperta a tutti coloro che volessero, come Cassa, contribuirvi fattivamente. All’impegno di Cassa di Risparmio, di alcune maestranze e fornitori, si è aggiunto il contributo fondamentale di propri dipendenti in servizio e in pensione che hanno lavorato e coordinato tutte le attività necessarie per rendere ospitali e funzionali gli alloggi. È possibile effettuare un versamento sul conto corrente SM43R0606709800000120800398 intestato a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. – Causale: Pro Ucraina.

