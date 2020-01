Carisp: smentita chiusura filiale Sede centrale

Cassa di Risparmio, quale unica banca rimasta aperta nel centro storico di San Marino Città, desidera smentire le voci circolate nei giorni scorsi sulla possibile chiusura della filiale di Sede Centrale e ribadisce che la filiale continuerà a rimanere aperta al servizio dei residenti, dei turisti, dei commercianti e degli operatori del centro storico. Il processo di riorganizzazione delle filiali, che proseguirà nel 2020, non prevede la chiusura di alcuna filiale, ma soltanto un riassetto amministrativo ed organizzativo interno e nessuna modifica dei servizi forniti alla clientela, che continuerà, come sempre, ad effettuare tutte le operazioni presso la propria filiale di riferimento. Per qualsiasi chiarimento, è a disposizione della clientela il personale competente al tel. 0549-872348.

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.