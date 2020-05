Carità senza confini: annullato il "XXIII incontro di solidarietà"

Con grande rammarico l’Associazione Carità senza Confini Onlus comunica l’annullamento del XXIII INCONTRO DI SOLIDARIETÀ che già era stato spostato al 31 maggio. Questo fatto ci dispiace molto ma le disposizioni restrittive contro il COVID-19 ci impediscono di realizzare il nostro principale evento di formazione e informazione aperto al pubblico. Quindi l’appuntamento è per il prossimo anno. LA LOTTERIA DI SOLIDARIETÀ, solitamente abbinata all’Incontro, VERRÀ INVECE ESTRATTA VENERDÌ 19 GIUGNO ALLE ORE 21:00 alla presenza di un Notaio e in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’Associazione. I NUMERI ESTRATTI saranno pubblicati sui quotidiani locali, nei principali supermercati e sul sito dell’Associazione. I PREMI potranno essere ritirati entro il 19 luglio prossimo presso la sede di Carità senza Confini in P.le Campo della Fiera n.10 (vicino alla funivia) a Borgo Maggiore, il martedì dalle ore 15:30 alle 18:00 e il giovedì dalle ore 9:30 alle 11:30. Ci rendiamo conto che questa emergenza, dovuta alla pandemia, ha stravolto non solo la nostra realtà ma quella di tutto il mondo, ha provocato tanto dolore, tante morti e moltissimi danni all’economia. Come Associazione abbiamo dato il nostro contributo per sostenere la spesa sanitaria del nostro Paese ma è nostro dovere continuare a sostenere i Paesi più poveri del mondo dove l’epidemia ha un impatto ancora più tragico. Ci giungono notizie dolorose da molti Paesi, come lo Zambia, il Brasile, il Kenya, dove la gente è allo stremo perché alla povertà endemica si aggiunge un aumento sconsiderato dei prezzi degli alimenti, perché l’epidemia di Coronavirus si diffonde in paesi senza un sistema sanitario degno di tale nome, perché chiudono le scuole, unici posti dove i bambini poveri possono avere un pasto al giorno e un luogo decente che li accolga…….Non possiamo dimenticarci di questi poveri!

c.s. Associazione Carità senza Confini Onlus

