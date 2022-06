Carità senza Confini consegna un pulmino a Nicola, che non cammina

Carità senza Confini consegna un pulmino a Nicola, che non cammina.

Sabato 18 Giugno si è svolta una semplice ma sentita e partecipata cerimonia per la consegna di un pulmino attrezzato per Nicola, un ragazzo con gravi deficit psicomotori, ma accudito amorevolmente da Maria Grazia in pratica da sempre. L’evento ha segnato anche la felice conclusione del relativo Progetto che prevedeva la totale copertura delle spese di acquisto del mezzo. Maria Grazia e Nicola, che ora risiedono in Piemonte, hanno vissuto per 25 anni nella Casa di Preghiera a Rancidello e sono pertanto molto legati a San Marino e ai suoi abitanti. Il successo dell’iniziativa è stato possibile attraverso una raccolta fondi che ha visto coinvolti privati cittadini, ditte, attività commerciali e dalla stretta collaborazione fra realtà sammarinesi quali: U.S.T.A.L., nostro partner, CARITAS, FGGC, GIORGETTI S.p.A. e altre ancora. A tutti va il più sentito ringraziamento per la disponibilità e la generosità che hanno consentito di realizzare questo progetto e di dare a Nicola la possibilità di movimento che la malattia non gli consente. Don Rousbell, responsabile del Centro Missionario della nostra Diocesi, ha benedetto il pulmino in segno di ringraziamento a Dio per la donazione e di buon auspicio per gli spostamenti che Maria Grazia potrà fare insieme a Nicola con più facilità e sicurezza.

cs Carità senza Confini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: