Carità senza Confini dalla Reggenza

In data odierna Carità senza Confini è stata ricevuta in Udienza dagli Ecc.mi Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini, ai quali sono stati presentati i prossimi progetti umanitari dell’Associazione. Nonostante la situazione difficile che stiamo vivendo a causa del Covid-19, l’impegno di solidarietà di Carità Senza Confini per i più poveri fra i poveri non si è fermato. L’Associazione sta infatti organizzando l’invio di un container in Zambia finalizzato alla realizzazione di vari progetti, che saranno completati dai volontari che si recheranno sul posto nella prossima estate. Alcuni progetti riguardano la scuola perché l’istruzione è un diritto fondamentale ancora negato a troppi bambini. Saranno inviati diversi computer rigenerati grazie all’impegno del Centro di Formazione Professionale e saranno allestite dai volontari alcuni laboratori di informatica in due scuole zambiane, una secondaria a Lusaka e una primaria a Chililabombwe. Sarà inoltre distribuito tantissimo materiale scolastico (quaderni, penne, colori, astucci, zaini, libri in inglese, banchi, sedie, giochi ecc.) a varie scuole dove manca veramente tutto. Tanto altro materiale come letti, deambulatori, sedie a rotelle e strumentazione varia sarà destinato all’Ospedale di Santa Teresa di Ibenga, al Reparto Maternità e Pediatria della clinica di Makeni e a diversi orfanotrofi, dove i poveri possono ricevere le cure mediche indispensabili. Cibo e prodotti per l’igiene saranno inviati e distribuiti dai volontari dell’Associazione alle famiglie più disagiate e sofferenti, soprattutto nei villaggi più lontani dove mancano anche i beni di prima necessità. Nello stesso periodo di luglio e agosto 2021 in cui i volontari saranno in Zambia, verrà inaugurato l’ampliamento della Scuola di Mitengo, resosi necessario per adeguare l’edificio alle disposizioni anti-covid. Il progetto, che ha raddoppiato le aule consentendo agli alunni poveri di poter continuare la scuola, è stato interamente finanziato dal Gruppo Del Conca, che ormai da anni sostiene progetti umanitari con grande generosità e che ringraziamo sentitamente. E’ doveroso ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla raccolta del materiale, dalla Scuole alle Ditte, dalle famiglie alle Istituzioni, poiché senza la loro collaborazione non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo. A loro va il nostro immenso grazie!

Borgo Maggiore, 11 febbraio 2021 Associazione Carità senza Confini Onlus