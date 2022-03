Carità senza Confini, in partenza un container per lo Zambia

La solidarietà viaggia per mare: Carità senza Confini sta preparando un altro container carico di materiale per i poveri dello Zambia, che partirà il 3 marzo prossimo. Per portare aiuto a chi si trova nel bisogno occorrono gesti concreti, tanta generosità e molto lavoro. Ed è così che all’Ospedale di St Theresa arriveranno 2 ecografi, una macchina per la TAC, carrozzelle, letti e altro materiale sanitario, che permetterà di prestare cure mediche a chi non può permettersi di pagare. Tante biciclette nuove e usate diventeranno un prezioso mezzo di trasporto per il lavoro di molte persone, mentre vestiti, scarpe, coperte, macchine da cucire, stoffe e mobili aiuteranno molte famiglie povere, istituti per disabili e orfanotrofi, che ospitano tanti bambini poveri e soli. Allo stesso modo tanti bancali di vernice e di piastrelle consentiranno di risistemare l’Ospedale di St Theresa, scuole e orfanotrofi, così come diversi elettrodomestici, fra cui frigoriferi e condizionatori, saranno validi strumenti, anche per la San Marino Bakery, il forno che l’Associazione ha costruito a Lusaka e che dà lavoro a tante persone e pane a tanti poveri. Per tutto questo materiale donato dobbiamo ringraziare tante persone e, in particolare, vogliamo esprimere la nostra riconoscenza per la grande generosità e sensibilità al Colorificio Sammarinese, al Gruppo Del Conca, a MyO S.p.A., abituali collaboratori dell’Associazione, allo Studio del Dott. Alberto Segundo Hington di Padova che ha donato gli ecografi e allo Studio dentistico del Dott. Roberto Urzetta di Imola che ha donato la macchina per la TAC. Un ringraziamento speciale va a S.E. Bassam Alghanim, Ambasciatore di San Marino a disposizione, al Dott. Adriano Allegretti e al Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti, per la Sua attenta e sensibile azione di collegamento, grazie alla quale sono stati donati all’Associazione molti beni nuovi, quali frigoriferi, condizionatori, aspirapolveri e altri elettrodomestici, così come biciclette e varia attrezzatura professionale. A S.E. Alghanim esprimiamo la nostra riconoscenza per la generosità dimostrata e siamo certi che tutto questo prezioso materiale, una volta giunto in Zambia, diventerà aiuto per i poveri attraverso i progetti solidali dell’Associazione. Un grazie particolarmente sentito a tutti i Volontari che, in nome della fratellanza e della solidarietà, hanno dedicato il loro tempo e il loro lavoro per la preparazione del container.

