Carità senza Confini Onlus: l'invito alla raccolta fondi.

Da giorni, attoniti e angosciati, vediamo i filmati che passano nei telegiornali e che ci raccontano dell’immane tragedia che si sta vivendo nelle terre della Turchia Meridionale e della Siria, quest’ultima, per altro, già martoriata da anni di guerra e distruzione. Carità senza Confini desidera contribuire per gli aiuti a queste sfortunate popolazioni e avvia una raccolta fondi che saranno, come sempre in simili circostanze, utilizzati inizialmente per fornire gli aiuti più urgenti e in seguito per un progetto di ricostruzione, dedicato in particolare alla scuola. Dallo scorso anno Carità senza Confini, in collaborazione con la Croce Rossa Sammarinese e la Caritas Sammarinese, invia aiuti in Ucraina, provvedendo cibo, medicinali e abbigliamento. Attraverso canali sicuri si sono raggiunti centri di raccolta profughi, ospedali e ambulatori. La generosità dei sammarinesi non è mai venuta meno e tantissimi hanno voluto dare il proprio contributo. Anche per questo nuovo e doloroso evento Carità senza Confini ha contattato la Croce Rossa Sammarinese per concordare insieme come concretizzare gli aiuti che giungeranno. Non mancherà, inoltre, di servirsi dei canali sicuri di Caritas per proseguire nel tempo la collaborazione all’opera di ricostruzione, nonché dell’assistenza alle popolazioni martoriate di quelle terre! Carità senza Confini apre pertanto una raccolta sui suoi conti correnti e invita la popolazione sammarinese, sempre generosa nei momenti più difficili, a versare presso i seguenti IBAN il proprio contributo:

CASSA DI RISPARMIO RSM - IBAN: SM 88 V 06067 09801 000010105851

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE - IBAN: SM 86 A 03034 09804 000040100038

BANCA DI SAN MARINO - IBAN: SM 56 V 08540 09802 000020105835

Cs - Carità senza Confini Onlus

