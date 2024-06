Carità senza Confini. Presentazione ed invito all’incontro di Solidarietà

A nome di Carità senza Confini, come ogni anno, vengo a presentare l’Incontro di Solidarietà che si terrà domenica prossima 2 giugno a Borgo Maggiore presso la sala Joe Cassar- ex Internazional. Sarà per tutti noi un giorno davvero particolare, infatti, siamo arrivati alla venticinquesima edizione e vorremmo condividere questo traguardo con le tante persone che, con la loro generosità, ci sostengono, permettendo la realizzazione di importanti progetti in tante parti del mondo. L’incontro sarà l’occasione per conoscere dove e come sono stati impegnati gli aiuti dei nostri sostenitori, attraverso la proiezione dei video realizzati dai nostri ragazzi, i progetti realizzati, gli interventi continuativi quali IL PASTO AL GIORNO, IL SOSTEGNO A DISTANZA, MIKI PER LO STUDIO, IL PROGETTO LEGNA. Sarà, inoltre, proiettato un veloce excursus di questi 25anni nei quali sono stati affrontati tanti argomenti di attualità sotto la guida di relatori competenti che ci hanno aiutato a crescere. Il tema di questa venticinquesima edizione è QUANDO LA CARITA’ SI FA CAMMINO SULLE STRADE DEL MONDO. Con l’aiuto di Don Maurizio Patriciello - parroco di Ca’ Ivano (Napoli,) da anni in campo contro la camorra - approfondiremo il concetto di “Chiesa in uscita”, cioè in cammino sulle strade del mondo senza confini sia geografici che ideologici, da tutto ciò che divide piuttosto che unire. L’incontro è anche l’occasione per stare assieme ad amici e condividere la Cena di Solidarietà che si svolgerà sotto i portici di Borgo Maggiore alle 19,30. Chi pensa di essere presente è pregato di prenotarsi al numero che trova sull’ultima pagina del nostro giornalino che è arrivato in tutte le case. Vi invito quindi caldamente a partecipare all’incontro domenica prossima 2 giugno alle ore 16,30 e, a seguire, alle 19,30 alla CENA di Solidarietà sotto i portici di Borgo Maggiore. La giornata si concluderà con l’estrazione della lotteria. Grazie per l’attenzione e arrivederci a Domenica prossima a Borgo Maggiore.

