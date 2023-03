Carità senza Confini prosegue nel suo impegno per i profughi e gli sfollati ucraini

Come tutti, immaginiamo, avremmo preferito impegnarci per la ricostruzione pacifica dell’Ucraina, invece purtroppo ci troviamo ancora ad affrontare una situazione di guerra, dove tutto è necessario per la sopravvivenza. Così Carità senza Confini ha inviato in data odierna, dall’inizio del conflitto in Ucraina, il sesto carico importante di aiuti, oltre a vari invii attraverso i pulmini che normalmente fanno la spola fra Italia, San Marino e Ucraina. I beni inviati sono quelli di prima necessità: farmaci e materiale per medicazioni forniti dalla Croce Rossa Sammarinese, 27 scatoloni di latte in polvere forniti dalla Protezione Civile Sammarinese, indumenti, coperte, lenzuola, pannolini e altro ancora che la popolazione sammarinese ha donato con tanta generosità, e poi sedie a rotelle e deambulatori. Non potremo mai ringraziare abbastanza per tutto quello che, in più di un anno di guerra, siamo riusciti ad inviare in Ucraina grazie al senso di solidarietà di San Marino! Anche questo carico arriverà a Veresti una città nel nord est della Romania, vicina ai confini con l’Ucraina, dove poi sarà trasportata dai volontari del luogo, con cui siamo in collegamento, per sostenere quella martoriata popolazione, i feriti ed i malati. In nome della solidarietà umana cerchiamo di fare la nostra parte, per quanto piccola, e continuiamo a sperare che la pace sia possibile!