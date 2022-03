Carità senza Confini: raccolti di beni e vestiti

Solo pochi giorni fa è partita da San Marino una grossa spedizione di aiuti di genere diverso per lo Zambia, organizzata dai volontari di Carità senza Confini. Nelle stesse giornate, purtroppo, ognuno di noi ha dovuto confrontarsi con un nuovo drammatico stato di necessità, questa volta sul territorio europeo. Si era infatti avviata l’invasione dell’Ucraina. Perciò si è subito messa in moto la catena di solidarietà che contraddistingue le azioni di Carità senza Confini.

Si è aperta una raccolta di vestiario, per bimbi e adulti e, su richiesta di chi vive sul posto, vicino alle città in guerra, anche di sacchi a pelo, brandine, coperte, imbottite e scarpe. Le prime spedizioni sono partite già nella seconda settimana di guerra, utilizzando quei mezzi, i pulmini, che settimanalmente tengono i contatti tra le donne ucraine che lavorano sul nostro territorio e i loro cari lontani. Contemporaneamente Suor Bernardette, la Provinciale delle Suore Francescane Missionarie di Assisi, che vive e opera in una località al confine ucraino tra la Moldavia e la Romania, ha chiesto urgentemente oltre agli indumenti caldi, viveri, per poter rifocillare i fuggiaschi dal Paese in guerra che si affollano sul confine in attesa di essere trasportati in località sicure, verso l’Europa Occidentale.

Perciò da sabato 12 marzo i volontari di Carità senza Confini hanno iniziato una raccolta di prodotti di igiene e parafarmacia, oltre a prodotti alimentari a lunga conservazione presso i supermercati Giorgetti e Dipiù e dal prossimo fine settimana saranno presenti anche al Conad e ai punti vendita Coal. E’ inoltre necessario raccogliere e inviare al più presto materiale sanitario e kit di pronto soccorso perché anche questi ausili stanno venendo meno nelle zone di raduno profughi. Si tratta di una spedizione importante e voluminosa che richiede l’utilizzo di un grosso mezzo di trasporto.

Carità senza Confini per coprire la spesa di questi viaggi apre una raccolta fondi presso la Banca Agricola Commerciale Banca Agricola Commerciale IBAN SM 86 A 03034 09804 000040100038 causale “Profughi Ucraina”

Carità senza Confini Onlus

