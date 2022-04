Caritas: al via i corsi gratuiti di italiano per i profughi ucraini

Al via lunedì 25 aprile 2022 i corsi gratuiti di italiano organizzati dalla Caritas Vicariale di San Marino, rivolti ai profughi ucraini arrivati in Repubblica per fuggire dalla guerra.

Sono stati attivati tre corsi, il lunedì e il mercoledì: due presso la Parrocchia di Borgo Maggiore e uno presso la Parrocchia di Dogana, tenuti da volontari con la presenza di un mediatore linguistico ucraino.

Tutti i sussidi didattici sono a carico del Club Soroptimist di San Marino, che ha inteso con un’azione concreta supportare l’intervento Caritas e in modo particolare le donne e i bambini ucraini.

SUMS ha fornito il materiale scolastico.

Caritas San Marino, sostenuta da cittadini, Stato e SUMS, si è attivata per rispondere alle emergenze in atto:

fornendo aiuti alimentari, buoni spesa e vestiario;

ospitando famiglie ucraine;

sensibilizzando la comunità alla solidarietà con le vittime e alla comprensione.

Caritas esprime gratitudine profonda a tutti coloro che sino ad oggi hanno supportato la campagna di aiuti promossa per sostenere la popolazione ucraina. Generosità non solo economica, ma anche disponibilità ad aprire le porte di case, parrocchie e conventi per accogliere in tutti i Castelli i profughi e vivere questa drammatica esperienza come una significativa opportunità per costruire un futuro di pace, a partire da gesti di fratellanza quotidiani.

In questo riconoscerci “Fratelli Tutti” è la risposta alle immagini di bombardamenti e distruzione che scuotono le nostre coscienze, lasciandoci sgomenti e angosciati.











Comunicato stampa

Caritas Vicariale di San Marino