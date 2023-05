Caritas. Emergenza alluvione Emilia Romagna: diamo vicinanza alla popolazione colpita

I volontari della Caritas Vicariale di San Marino nel pomeriggio di martedì 30 maggio si sono recati due volte, presso i magazzini della Caritas di Forlì-Bertinoro, per consegnare 5 bancali di prodotti per l’igiene personale e per la casa come richiesto dalle Caritas Romagnole. Questo invio è il frutto della donazione dei sammarinesi e della S.U.M.S. Il Direttore della Caritas di Forlì ringrazia sentitamente i sammarinesi per la loro generosità. Questo intervento sarà seguito da altri atti di solidarietà secondo le nostre possibilità e secondo la generosità dei concittadini che invitiamo a devolvere i loro contributi sul conto corrente intestato a Caritas. Ringraziamo fin da ora tutti coloro che vorranno contribuire per dare un aiuto a chi si trova in gravi difficoltà a causa di questa devastante alluvione. Le donazioni che perverranno saranno utilizzate per acquistare il materiale che il Direttore della suddetta Caritas ci indicherà.

IBAN: SM 93F 085 400 98050000 50184343

Motivazione: Pro Alluvionati Emilia-Romagna