Caritas per gli alluvionati. Raccolta detersivi per la pulizia di casa

Le Caritas Romagnole informano della necessità di avere materiale per la pulizia della casa da distribuire alle famiglie alluvionate. Caritas San Marino, con i suoi volontari, consegnerà direttamente a Forlì e Cesena il materiale reperito in Repubblica nel giro di pochi giorni. Come fare per contribuire? E’ possibile contribuire con versamenti sul conto corrente di Banca di San Marino Ag. Borgo Maggiore intestato a Caritas / Parrocchia di Borgo Maggiore. IBAN: SM 93F 085 400 98050000 50184343 Motivazione: Pro Alluvionati Emilia-Romagna.

Caritas Vicariale di San Marino