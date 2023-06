Caritas Vicariale di San Marino: "Emergenza alluvione, offerta dei proventi della festa di Domagnano"

EMERGENZA ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA

Diamo Vicinanza alla popolazione colpita dall’alluvione

Offerta dei proventi della Festa di Domagnano





I volontari della Festa del Castello di Domagnano hanno consegnato al Referente della Caritas Vicariale di San Marino, Giovanni Ceccoli, parte del ricavato della Festa indicando che la somma sia dedicata alle iniziative benefiche del nostro Ente. Questa offerta permetterà di proseguire con altri atti di solidarietà e sarà di incentivo ai cittadini a devolvere i loro contributi sul conto corrente intestato a Caritas. Ringraziamo fin da ora tutti coloro che vorranno contribuire per dare un aiuto a chi si trova in gravi difficoltà anche a causa di questa devastante alluvione. Le donazioni saranno utilizzate per acquistare il materiale che i Direttori delle Caritas di Romagna ci indicheranno.

IBAN : SM 93F 085 400 98050000 50184343 : Motivazione : Pro Alluvionati Emilia-Romagna San Marino

