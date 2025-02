Carlo Biagioli srl: Aperta fino al primo marzo la mostra di Matteo Alessandrini

Lo scorso sabato, lo spazio espositivo della Carlo Biagioli srl in via XXV marzo 71 a Domagnano ha accolto il vernissage della mostra dell’artista Matteo Alessandrini. La sua arte invita ogni visitatore a vivere un’esperienza personale, lasciando che le emozioni e le sensazioni suscitategli dalle opere si manifestino in modo unico e individuale.

In mostra si possono ammirare tele, installazioni, fotografie e immagini, tutte accomunate da un soggetto predominante: un fallo rappresentato con una linea primitiva e quasi infantile, evocativa dei disegni provocatori dei ragazzi. Questa scelta artistica sfida il pubblico, poiché la provocazione risiede spesso nell'interpretazione di chi guarda. Questo simbolo, lungi dall'essere un’offesa al pudore, può essere visto come un inno festoso alla vita, un gesto di affermazione e di libertà.

Alessandrini trasmette una visione della bellezza come meraviglia, un concetto complesso che non può essere completamente afferrato. Il suo lavoro si propone come un regalo, un urlo di vita che comunica sincerità e autenticità. Le sue opere, descritte come una provocazione “bianca”, stimolano domande, offrono suggestioni e inducono a riflessioni profonde.

La mostra rimarrà aperta fino al primo marzo, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi nel mondo creativo di Alessandrini e di scoprire la ricchezza di significati che le sue opere possono evocare.



