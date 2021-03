Carlo Biagioli srl: La cucina letteraria

Un laboratorio artigianale “Buonissimo” di Jenny Moretti a Domagnano, una cucina ad induzione messa a disposizione da Kitchenhouse, brand creato dall'imprenditore e designer Ermanno Michelotti, scrittori sammarinesi e non che si alternano ogni settimana e mentre sono ai fornelli impegnati nell’elaborazione pratica di una ricetta , si raccontano e parlano dei loro libri, ingredienti provenienti dalla filiera produttiva sammarinese, attività commerciali del territorio che si fanno pubblicità grazie a questo progetto, ecco in estrema sintesi il format del nuovo progetto elaborato da zoomma.news, portale della Carlo Biagioli srl. Con il patrocinio di SEGRETERIA DI STATO TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA. È ai fornelli mentre si prepara una pietanza che nascono le idee migliori o ci si lascia andare a confidenze e si racconta tanto di sé, in una dimensione privata e intima, cucinare, elaborare una ricetta aiuta senza dubbio a liberare la propria creatività, alla base un’idea semplice: cucinare è un atto creativo, scrivere lo è altrettanto, i video degli incontri saranno divulgati tramite i nostri canali social, le interviste andranno a costituire il corpo di brevi video montati ad arte e diffusi tramite il canale youtube e la pagina Facebook di zoomma.news, per poi essere condivisi da tutti i soggetti coinvolti nel progetto. La prima puntata del format ha avuto come ospite il libro A tutto trust” di Carlo Biagioli, questa settimana è anima della cucina letteraria una giovane autrice sammarinese Nicole Benedettini, autrice del romanzo “Dove la fine inizia” . Al centro dell’opera scritta da Nicole una ragazza piena di coraggio, una famiglia avvolta dal mistero, un Muro invalicabile, un mondo diviso, un amore capace di resistere a tutto.

Protagonista del romanzo è Avril,diciassettenne nata e cresciuta a Berlino Est, determinata a lottare per la libertà e per la conoscenza di segreti riguardanti la sua famiglia. Nel frattempo incontra Brian, affascinante coetaneo che le fa rivedere le sue idee sui ragazzi, ma Avril ha già preso la sua decisione. Compie un viaggio nella storia. Ma forse il viaggio più grande lo compie proprio in se stessa.

Filo rosso dei vari appuntamenti e ricette l’uso di prodotti di San Marino, in questa seconda puntata il latte della Centrale, bevanda prelibata e indispensabile per la preparazione dei brownies di Nicole. Zoomma.news è un portale prodotto dalla Carlo Biagioli srl, online dal 2015, da sempre attento alla storia sammarinese e alle esperienze culturali del territorio, negli ultimi anni in numerose occasioni si è reso promotore dell’organizzazione di concorsi artistici e letterari, proiezione di una realtà vivace e stimolante, “Officina di idee” in continua evoluzione, che si alimenta grazie ai contributi di quanti vi collaborano e scrivono, la Terra di Mezzo degli storyteller, ma anche delle attività che con coraggio si affacciano al mercato proponendo servizi innovativi fatti di passione e coraggio.

Comunicato stampa

Carlo Biagioli srl