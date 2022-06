Carlo Biagioli Srl: open call per artisti sammarinesi

Lo scorso 12 maggio la Carlo Biagioli srl ha inaugurato il suo nuovo spazio espositivo, collocato in via 25 marzo 71 a Domagnano Repubblica di San Marino, un luogo ampio e luminoso che ben si presta a dare dimora e accoglienza all’arte, agli artisti e ai suoi fruitori.

La società lancia ora una open call per artisti sammarinesi e non, per mettere a disposizione il suo spazio per esposizioni, mostre collettive o personali.

È possibile inviare la propria candidatura alla mail info@carlobiagioli.com

La società sin dalla sua nascita è sempre stata molto sensibile al tema, si è resa promotrice di tre concorsi artistici “L’arte della provocazione”, “Stop Reset Start”, “Autoritratto”, due concorsi letterari “Raccontami una storia, parlami di te” “L is for a lover”, una live build sculpture, partecipato alla scorsa edizione dello Smiaf, alla Collettiva degli artisti di strada organizzata dallo Noor due, proposto numerosi salotti letterari.

La collettiva d’arte ora in corso nel nuovo spazio espositivo si intitola “L’insostenibile leggerezza dell’arte”, un’interpretazione artistica sul tema resa con molteplici linguaggi: scultura, fotografia, installazioni, pittura, scrittura, con il coinvolgimento di otto artisti sammarinesi e italiani.

