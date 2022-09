Carlo Filippini e Antonio Fabbri: Replica alla Presidente della Banca Centrale Catia Tomasetti

In merito alle dichiarazioni della presidente della Banca Centrale si afferma con forza non sono corrette. L’accesso alla documentazione è stato richiesto dai giornalisti in pieno ossequio alle normative, tra l’altro richiesta tracciata, fatta per via telematica tramite BookPa, da un giornalista qualificatosi come tale e per finalità di inchiesta giornalistica. Accesso che è stato autorizzato dallo stesso tribunale.

Quanto al colloquio con il capo dei servizi segreti italiani del merito della conversazione con lo stesso, risulta dal verbale del Congresso di Stato, pubblicato anche dalla Commissione Consiliare di inchiesta su BancaCis negli allegati (pagg. 355-356 che si allegano e reperibile integralmente sul sito ufficiale del Consiglio Grande e Generale), verbale nel quale si legge esplicitamente del colloquio riferito dalla stessa Presidente di Bcsm ai membri dell’allora Congresso di Stato.

“L'Avv. Catia Tomasetti ha riferito inoltre ai presenti all'incontro di cui sopra:

(…)

- di aver avuto un colloquio con Luciano Carta Direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) per parlare della situazione di San Marino e del sistema bancario;”

Si aggiunge che se le notizie riportate fossero state false, saremmo a processo per diffamazione e non per una presunta quanto assurda violazione di un inesistente segreto.

Tanto si doveva per amor di verità.

Pagine 355 e 356 allegate allla Relazione della commissione inchiesta su banca Cis





Carlo Filippini

Antonio Fabbri