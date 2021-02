Carnevale dei Ragazzi a Serravalle. Causa emergenza sanitaria non si svolgerà

La situazione di emergenza sanitaria non permette di offrire il tradizionale momento ricreativo del CARNEVALE DEI RAGAZZI nel teatro s. Andrea di Serravalle, proposto annualmente, per il martedì grasso, dalla parrocchia di Serravalle, dal Centro Sociale S. Andrea, dall’Azione Cattolica di Serravalle, dall’Associazione Famiglie Adottive e Affidatarie Sammarinesi con il patrocinio della Giunta di Castello. Questo momento tanto atteso con trepidazione da tutti i bambini, per indossare i loro costumi, per fare festa con i propri cari e amici, per tirare coriandoli e stelle filanti, mangiare gustosi dolci. Il CARNEVALE DEI RAGAZZI è stato sempre reso possibile per la disponibilità di giovani e adulti per animare e coordinare la festa con giochi, canzoni e sorprese, così come l’allestimento e la pulizia. Questa festa carnevale è stata sempre espressione della gioia di vivere, il gusto di stare insieme e divertirsi, con l’invio del bel messaggio che la vita è bella se condivisa, dove ognuno mette a disposizione degli altri le proprie capacità, una grande occasione per “essere comunità”. Quest’anno causa la pandemia non è possibile fare questo momento di festa, ma l’invito è quello di lasciare da parte il lamento e di mantenere vivo questo spirito del carnevale, nelle modalità consentite, in particolare in famiglia, riscoprendo che la gioia del cuore nasce delle cose piccole e semplici. A tutti un augurio di buon Carnevale! ...



