Carpegna si prepara a celebrare sua maestà il Prosciutto.

La rinnovata Pro Loco di Carpegna lavora da settimane a pieno ritmo per preparare quella che dal 20 al 23 luglio prossimi sarà la diciottesima edizione della Festa del Prosciutto di Carpegna DOP. Un lungo weekend per celebrare e festeggiare il prodotto che ha reso la località turistica nel cuore del Montefeltro famosa in tutto il mondo, e rilanciato in pompa magna dopo l’acquisizione da parte della Famiglia Beretta, dall’esportazione negli Stati Uniti fino alla ormai consolidata partnership con la VL Basket Pesaro. La festa inizierà dal giovedì con l’apertura affidata all’evento di charme “Tesori a Palazzo”, con una cena nella suggestiva cornice dei giardini del Palazzo dei Principi di Carpegna curata dagli chef locali - naturalmente a base di Prosciutto di Carpegna DOP - in abbinamento a grandi vini accuratamente selezionati da Fenolica, partner dell’iniziativa. Dal venerdì la festa di sposterà lungo le vie del paese con tantissime iniziative per tutti i gusti e tutte le età, con al centro logicamente gli eventi enogastronomici. Per tutto il weekend si potranno infatti gustare tanti piatti a base di prosciutto negli stands gastronomici e non mancheranno appuntamenti con degustazioni di prosciutto e vino. La domenica invece merenda con il mega paninone al prosciutto lungo oltre 60 metri. Laboratori didattici, truccabimbi, giocolieri ed un’ampia area dedicata con giochi e gonfiabili faranno divertire i più piccoli; per i più sportivi sarà invece possibile provare l'ebbrezza dell’arrampicata su una parete artificiale alta oltre 8 metri o gustarsi i sentieri del Parco del Sasso Simone e Simoncello con una passeggiata rigenerante. Domenica sarà come sempre la giornata clou della festa, che partirà la mattina con la Motoprosciuttata, appuntamento ormai fisso per i bikers, che unirà un giro panoramico nel cuore del Montefeltro con un pranzo all’arrivo negli stands gastronomici a base di prosciutto e birra fresca; nel pomeriggio animazione e divertimento con la diretta radiofonica di Radio Sabbia fino al tramonto quando si riaccenderanno gli appuntamenti musicali. Musica che sarà protagonista dal venerdì sera con orchestre e gruppi live che canteranno le più belle canzoni del panorama musicale italiano ed internazionale, per poi lasciare spazio ai DJ fino a tarda notte. A completare il weekend, lungo le vie del paese saranno presenti mercatini dell'artigianato e antiquariato, sarà possibile visitare il Palazzo dei Principi di Carpegna e lo stabilimento di produzione e sarà possibile acquistare a prezzo promozionale Prosciutto di Carpegna DOP intero o in tranci. "Crediamo di aver creato un programma che possa abbracciare tutte le età - dichiara Attilio Giampaoli, presidente della Pro Loco - affinché tutti coloro che arriveranno a Carpegna possano non solo gustarsi ottimi piatti a base di Prosciutto di Carpegna DOP, ma anche trascorrere una bella giornata facendo ciò che più piace"

Info e programma completo su www.prolococarpegna.it e sulle pagine social FB Pro Loco Carpegna e IG @carpegnaturismo, oppure contattando la Pro Loco al 0722 77326 o 0722 324059

c.s.

