‘Carta Dedicata a Te’. Spinelli (FdI): “Un aiuto strutturale per i nuclei meno abbienti”

‘Carta Dedicata a Te’. Spinelli (FdI): “Un aiuto strutturale per i nuclei meno abbienti”.

“Saranno 4.227 in provincia di Rimini, 46.037 in Emilia-Romagna e complessivamente 1.177.597 in tutta Italia le famiglie che potranno beneficiare della nuova edizione della ‘Carta Dedicata a Te’, la misura confermata dal Governo per il quarto anno consecutivo a sostegno dei nuclei familiari in maggiore difficoltà economica. Si tratta di un intervento concreto che, per il biennio 2026-2027, prevede 1.000 euro complessivi per ciascun nucleo beneficiario, con 500 euro accreditati a partire dal 4 novembre 2026 e una seconda tranche di ulteriori 500 euro a partire da aprile 2027. Per il 2026 sono disponibili complessivamente circa 591 milioni di euro, mentre dal 2023 al 2027 le risorse destinate alla misura raggiungono complessivamente 2,7 miliardi di euro. In Emilia-Romagna sono state assegnate 46.037 carte, per un valore complessivo di oltre 23 milioni di euro. In provincia di Rimini saranno invece 4.227 i nuclei familiari interessati, per oltre 2,1 milioni di euro di risorse destinate al territorio. In un momento in cui sono molte le difficoltà affrontate quotidianamente dalle famiglie, il Governo conferma così un sostegno che non si limita a un intervento occasionale, ma viene consolidato nel tempo. La “Carta Dedicata a Te” rappresenta una misura pensata per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e, contemporaneamente, favorire il consumo di prodotti alimentari di qualità e delle produzioni delle filiere agroalimentari italiane. Particolarmente significativo è anche il meccanismo degli sconti: la grande distribuzione aderente garantisce infatti ai possessori della Carta una riduzione del 15% sugli acquisti, cumulabile con le altre promozioni già presenti nei punti vendita. È questa la direzione nella quale deve continuare a muoversi una politica sociale seria: interventi concreti, mirati e strutturali, capaci di dare un sostegno reale alle famiglie senza limitarsi a misure spot. La Carta Dedicata a Te, insieme agli altri interventi messi in campo dal Governo, tra cui quello sul bollo auto, testimonia una politica attenta al potere d’acquisto e ai bisogni concreti dei cittadini. Il dato di Rimini, con oltre 4.200 nuclei coinvolti, dimostra inoltre quanto questa misura sia importante anche sul nostro territorio e quanto sia necessario continuare a mettere al centro delle politiche pubbliche le famiglie che maggiormente risentono delle difficoltà economiche”.

C.s. - Domenica Spinelli - Senatrice Fratelli d'Italia

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