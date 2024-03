"Carta salva-spesa con la tessera Cdls"

“Lavoro, diritti, Stato Sociale: la nostra storia”. E’ lo slogan scelto quest’anno per la tessera della Confederazione Democratica. Tessera che anche quest’anno garantisce agli iscritti e alle loro famiglie un ampio ventaglio di opportunità, sconti e vantaggi che potranno beneficiare in diversi esercizi commerciali, istituti di credito, studi medici e assicurazioni della Repubblica e non solo. Sono infatti oltre 80 le convenzioni della Carta Risparmio e numerose le tutele della Carta Servizi Assicurativi. Grazie a una convenzione con l’Unipol Sai Assicurazioni, la CDLS garantisce gratuitamente ed esclusivamente agli iscritti una diaria giornaliera di 35 euro in casi di ricovero ospedaliero dovuto ad infortunio di qualsiasi natura (professionale ed extra-professionale) La diaria viene corrisposta fino a 40 giorni ad eccezione dei primi 3 giorni di ricovero. Questa garanzia è valida per tutto il 2024, 24 ore su 24 e in tutto il mondo. In caso di infortunio viene garantita una ulteriore copertura, anche senza ricovero ospedaliero, fino a 1.000 euro a rimborso delle spese mediche terapeutiche sostenute (fisioterapia, riabilitazione). La convenzione con Unipol Sai prevede anche prodotti assicurativi a condizione agevolate tra cui la polizza RC Auto, la polizza RC rischi persona e la polizza RC rischi abitazione. A sostegno dei lavoratori e dei pensionati c’è anche l’Agenda Servizi, che offre informazioni e modulistica per dichiarazione dei redditi, diritti allo studio, assegni famigliari, rimborso rette asili nido, assistenza fiscale frontalieri e tutela dei consumatori. I nuovi servizi effettuati in collaborazione con il CAF-CISL Emilia Romagna hanno riscosso grandissimo apprezzamento da parte degli iscritti CDLS: dichiarazione redditi italiana e IMU per residenti e frontalieri, assistenza pratiche ISEE universitarie per gli studenti sammarinesi che frequentano gli Atenei italiani. E’ attivo anche lo sportello della CSU Servizi dedicato al conteggio della pensione. Sempre attivo anche lo Sportello badanti, che offre supporto alle famiglie nell’adempimento di tutte le pratiche burocratiche e amministrative necessarie alla regolarizzazione del personale di assistenza domiciliare (badanti). Le prenotazioni per accedere ai servizi si ricevono tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in orario d’ufficio, chiamando il centralino CSU al n. 0549 962011 / 962012.

C.s. Cdls