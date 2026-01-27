Carte d'identità cartacee: scadenza definitiva il 3 agosto 2026. Un open day straordinario sabato 7 febbraio per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica

Il Ministero dell'Interno ha stabilito che il 3 agosto 2026 sarà l'ultimo giorno di validità delle vecchie carte d'identità cartacee, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Da quella data, tutte le carte d'identità in formato cartaceo dovranno essere sostituite con la Carta d'Identità Elettronica (CIE).

A Rimini sono alcune migliaia i cittadini interessati da questa scadenza e per agevolare il passaggio alla CIE e venire incontro alle esigenze dei cittadini, il Comune di Rimini ha organizzato un open day sabato 7 febbraio 2025, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, presso l'Anagrafe di Piazza Cavour, 30.

Durante l'open day saranno attive due postazioni dedicate al rilascio della Carta d'Identità Elettronica, con accesso libero e senza necessità di prenotazione. L’iniziativa è particolarmente rivolta ai possessori della vecchia carta d’identità cartacea.

Cosa serve per ottenere la CIE

I cittadini dovranno presentarsi con:

- Una foto recente

- La carta d'identità cartacea in corso di validità

- € 22,00 (è possibile pagare anche con POS)

Prenotazione online sempre disponibile

Oltre all'open day, rimane sempre attiva la possibilità di richiedere la Carta d'Identità Elettronica prenotandosi online, con la scelta della data e della sede dell’ufficio di rilascio, alla pagina web del Comune di Rimini: Richiedere la carta di identità elettronica | Comune di Rimini

Sedi comunali per il rilascio della CIE (su prenotazione)

Le Carte d'Identità Elettroniche vengono rilasciate presso le seguenti anagrafi comunali:

Anagrafe Sede Centrale - Via Marzabotto, 25 - 47922 Rimini

Delegazione anagrafica Centro storico - Piazza Cavour, 30 - 47921 Rimini

Delegazione anagrafica di Viserba - Via Mazzini, 22 - 47922 Rimini

Delegazione anagrafica di Miramare - Piazza Decio Raggi, 2 - 47924 Rimini

Delegazione anagrafica Villaggio Primo Maggio - Via Bidente, 1/P - 47922 Rimini

Delegazione anagrafica Corpolò - Piazza dei Bizzocchi, 4 - 47923 Corpolò

