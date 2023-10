Cartiera Ciacci: "Qualsiasi frettolosa insinuazione relativa ad inosservanza di leggi è totalmente infondata"

Cartiera Ciacci: "Qualsiasi frettolosa insinuazione relativa ad inosservanza di leggi è totalmente infondata".

Cari Cittadini,

desideriamo rispondere con chiarezza e determinazione alle vostre preoccupazioni.



1. In relazione al Decreto Delegato n.135 del 27 settembre 2023, vogliamo ribadire che Cartiera Ciacci adotterà la cogenerazione industriale nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Qualsiasi frettolosa insinuazione relativa ad inosservanza di leggi è totalmente infondata, diffamante e fuorviante; la sicurezza dei cittadini e tutela dell’ambiente rimangono le nostre priorità indiscusse.



2. Per quanto concerne il Decreto-legge n.145 del 10 Ottobre 2023, Cartiera Ciacci si impegna a rispettare le regole del mercato energetico ed a contribuire al benessere della comunità locale. L’adozione di tariffe fisse è stata effettuata in totale conformità alle leggi vigenti.



3. In merito poi della Delibera n.28 del 3 ottobre 2023, Cartiera Ciacci attinge dal Lago Marecchia con regolamento come da Convenzione.



Inoltre, siamo in attesa da diversi anni di una risposta da parte del governo relativa al nostro progetto di Riqualificazione generale, a cui teniamo particolarmente e che vorremmo mostrarvi come abbiamo già fatto in passato.

Desideriamo sottolineare il nostro impegno a mantenere un dialogo aperto e trasparenza con la comunità e con i cittadini, con il rispetto reciproco come base fondamentale. Nonostante la differenza di opinioni, riteniamo che il rispetto e la civiltà siano elementi chiave in qualsiasi discussione. Ciò detto, non possiamo, non vogliamo e non dovremmo, accettare insulti, ingiurie o diffamazioni, poiché tali comportamenti non contribuiscono ad un dialogo costruttivo, quindi queste affermazioni diffamatorie verranno trattate nelle sedi opportune e nel rispetto delle leggi vigenti. La Cartiera Ciacci si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi, delle normative e degli standard di Sicurezza, mantenendo la qualità e l’integrità delle nostre operazioni. Siamo sempre pronti a collaborare con le autorità competenti ed a rispondere a qualsiasi domanda legittima che contribuisca ad una maggiore comprensione e trasparenza. Nel frattempo, continueremo a svolgere un ruolo chiave nella crescita dell’economia locale, della economia circolare e sostenibile ed a fornire opportunità di lavoro nel nostro stato e nelle regioni vicine.





C.s. Cartiera Ciacci





