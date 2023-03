Cartiera Ciacci: risparmio energetico - recupero del Biogas e dell’acqua depurata

Cartiera Ciacci: risparmio energetico - recupero del Biogas e dell’acqua depurata.

Cartiera Ciacci comunica di aver avviato da alcuni mesi, con successo, l’impianto di depurazione delle acque reflue: si tratta di un sistema di tipo anaerobico, per un investimento complessivo di 3,0 milioni di euro, che ha consentito di raggiungere tutti i target prefissati, in particolare una qualità delle acque reflue nel pieno rispetto dei limiti di Legge. L’innovativa tecnologia installata, nei ristretti spazi a disposizione, consente il recupero del biogas prodotto dai digestori anaerobici nella caldaia dedicata alla generazione del vapore, con conseguente minor consumo di gas metano nell’ordine del 7–8 % all’anno. Parallelamente, la società ha installato anche un impianto ad osmosi inversa (per un investimento pari a ulteriori 0,5 milioni di euro) per il parziale recupero di acqua depurata, con conseguente minor utilizzo di acqua fresca e una pari riduzione dell’impatto ambientale nell’utilizzo di questa preziosissima risorsa naturale. Inoltre, è in fase di costruzione un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, a distanza, per una potenza installata di 515 KW. A completamento di questi investimenti, a inizio anno la società ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001 rilasciata dalla società DNV: la conferma della particolare attenzione di Cartiera Ciacci dedicata all’ambiente attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie, con l’obiettivo di ridurre al minimo i consumi energetici, le emissioni e il consumo di acqua, attraverso l’utilizzo esclusivo di materia prima riciclata (carta e cartone) per la fabbricazione del prodotto finito (carta per cartone ondulato).

c.s. Cartiera Ciacci S.p.A.

